Τις έφαγε και από τον αντίπαλο και από την μάνα του (vids)

Νομίζετε οτι η Ελληνίδα μάνα είναι η χειρότερη; Για δείτε και αυτή την Ρωσίδα!

Η μητέρα του Γκριγκόρι Κιτσίγκιν αφού είδε τον γιο της να τρώει το ξύλο της... αρκούδας από τον Ρούσλαν Γιαμανμπάεφ και να βγαίνει νοκ άουτ στον δεύτερο γύρο, στη συνέχεια έτρεξε πάνω του, με τα αίματα να στάζουν ακόμα στο πρόσωπο του.



Get up! Get up! This is what Victor heard after this brutal GNP KO. Just Mom Kichigin way (FNG) pic.twitter.com/Tdafks4wHO

Όμως τα όσα ακολούθησαν, ουδείς τα περίμενε, καθώς άρχισε να κράζει τον γιο της, να του ζητάει να σηκωθεί όρθιος και να του ρίχνει σφαλιάρες για να συνέλθει...

Jesus, that was a brutal beatdown at FNG. Grigoriy Kichigin got his ass kicked, and then his mom slapped the shit out of him afterwards. pic.twitter.com/TJgWyGKDx8

— caposa (@Grabaka_Hitman) May 25, 2017