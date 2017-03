Η μπάντα των Φέντερερ, Χάας και Ντιμιτρόφ με guest Τζόκοβιτς! (vid)

Το τρίο Χάας, Φέντερερ και Ντιμιτρόφ έκανε ένα remake του βίντεο που είχε ανεβάσει στα μέσα Ιανουαρίου. Τότε όπως μπορείτε να διαπιστώσετε δεν ήταν τόσο «κουρδισμένη» η μπάντα όμως πλέον έχουν παρουσιάσει σημαντική βελτίωση, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να κάνει γκεστ!

Η πρώτη -όχι και τόσο επιτυχημένη- προσπάθεια:

Το remake

No seriously, we're actually starting a boyband: The one handed #BackhandBoys @GrigorDimitrov @TommyHaas13 @officialdfoster @DjokerNole pic.twitter.com/DtTSu39KIM

— Roger Federer (@rogerfederer) 17 Μαρτίου 2017