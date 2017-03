Τεράστιος Κύργιος, «έφαγε» τον Τζόκοβιτς! (vids)

Σπουδαία νίκη για τον Νικ Κύργιο στο πλαίσιο των προημιτελικών του ATP στο Ακαπούλκο.

Ο 21χρονος ομογενής τενίστας, με «όπλο» το σερβίς του, επικράτησε του Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο2 στην παγκόσμια κατάταξη) με 7-6 και 7-5, πραγματοποιώντας μια από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις της καριέρας του.

Μετά τη νίκη του είπε: «Είναι μια μεγάλη νίκη. Ήμουν λίγο νευρικός επειδή ήμουν σίγουρος ότι ο κόσμος θα είναι με τον Νόβακ. Είναι ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες όλων των εποχών, αλλά παίζω με αυτοπεποίθηση. Το σερβίς μου είναι το καλύτερο μέρος του παιχνιδιού μου και απόψε είχα ένα από τα καλύτερα ματς μου σ' αυτόν τον τομέα».

Μάλιστα, με αυτή του τη νίκη ο Κύργιος γίνεται ο μόνος μετά τον Λέτον Χιούιτ, που νικάει τους Φέντερερ, Ναδάλ και Τζόκοβιτς από την πρώτη του κιόλας αναμέτρηση.

Επόμενο εμπόδιό του στο δρόμο για τον τελικό ο Σαν Κουίρι, ενώ στο άλλο ζευγάρι του ημιτελικού ο Ναδάλ θα αντιμετωπίσει τον Κροάτη Μαρίν Τσίλιτς.

