Γιαννιώτης: «Ανατριχιάζω με τα κατορθώματα του Αντετοκούνμπο!»

«Ο πλανήτης ασχολείται, εσχάτως, με τα επιτεύγματα, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Είναι ένα παιδί που έχει τα δικά σου χαρακτηριστικά: Ηθος, πάθος, αξιοπρέπεια, σεβασμό, πίστη στις δυνατότητές του, ταπεινότητα, αγάπη για την Ελλάδα. Βλέπεις στο πρόσωπό του έναν άξιο πρεσβευτή της χώρας;» ήταν η ερώτηση και εκείνος απάντησε χαρακτηριστικά:

«Τον θαυμάζω απεριόριστα! Είναι τόσο μοναδικό αυτό που κάνει. Πραγματικά, περιμένω το πρωί να δω τα παιχνίδια του! Είναι ασύλληπτος, ο ουρανός είναι το ταβάνι του! Ο Γιάννης δίνει ελπίδα σε όλα τα παιδιά πως μπορούν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο, όπως το κάνει αυτός. Χαίρομαι πραγματικά και ανατριχιάζω με τα κατορθώματά του! Δεν έτυχε, μέχρι τώρα, να τον δω από κοντά, ελπίζω κάποια στιγμή να τα πούμε. Αν τον είχα αυτήν τη στιγμή απέναντί μου, θα του έλεγα να συνεχίσει αυτό που κάνει και ακόμη περισσότερο!».

«Θα έπαιζα αμυντικός»

Επικεντρώνοντας την κουβέντα στο ποδόσφαιρο και την αγαπημένη του Λίβερπουλ, ο Γιαννιώτης εξήγησε πως: «Ο? έρωτας μαζί της δεν είναι κρυφός, αλλά φανερός. Από μικρός ήμουν Λίβερπουλ, έχει επηρεάσει πολύ σε αυτό και το σόι της μαμάς, που είναι από το Λίβερπουλ».

Πώς κέρδισε, όμως, έδαφος στην καρδιά του το νερό, αντί του ποδοσφαίρου; «Ηταν εύκολη η επιλογή, διότι και η μαμά ήταν κολυμβήτρια», μας απάντησε. Σορτσάκι και ποδοσφαιρικά παπούτσια δε σκέφτηκε ουσιαστικά ποτέ να φορέσει, γιατί «Με το ποδόσφαιρο δεν το έχω καλά, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να παίξω. Γνωρίζοντας τον εαυτό μου και κάνοντας ένα άθλημα ατομικό και μοναχικό, νομίζω πως, αν έπαιζα, θα ήμουν αμυντικός».

Για την επιλογή της υποστήριξης της Λίβερπουλ και όχι της συντοπίτισσας, Εβερτον, για παράδειγμα, η απόκρισή του ήταν το ίδιο ξεκάθαρη. «Η αλήθεια είναι πως το σόι της μαμάς μου είναι μισό-μισό. Εμένα με τράβηξε πιο πολύ η Λίβερπουλ. Όταν πήγα για πρώτη φορά στο μουσείο της, δε χρειάστηκε δεύτερη σκέψη για το τι ομάδα θα είμαι και γιατί θα υποστηρίζω τη Λίβερπουλ».

Η αγάπη του Ελληνα Ολυμπιονίκη για τους «Κόκκινους» αποτυπώνεται και στο σώμα του, με τατουάζ που παραπέμπει στον ύμνο της Λίβερπουλ. «Σε μια συνέντευξη που είχε γράψει ο φίλος, Βασίλης Σκουντής, ανέφερε ?Υou ?ll never swim alone? (σ.σ. κατά το You ?ll never walk alone») και ταυτίστηκα με αυτό. Νομίζω ότι ένας από τους λόγους που επέλεξα να κάνω το τατουάζ, με τα συγκεκριμένα λόγια, ήταν αυτός», τόνισε.

«Χαλαρός μπαμπάς»

Στο πέρασμα των ετών, η Λίβερπουλ, στο πνεύμα του ύμνου της, δεν έμεινε μόνη στα δύσκολα. Κάπως έτσι νιώθει και ο Σπύρος Γιαννιώτης. Σχολίασε λέγοντας: «Όταν κάνεις ατομικό άθλημα είναι λίγο μοναχικά. Εχοντας, όμως, τη στήριξη των προπονητών σου, όπως είχα εγώ τον Νίκο Γέμελο, την οικογένειά σου, τη γυναίκα σου, που σε βοηθάνε επίσης, θεωρώ πως ενώ κολυμπάς μόνος σου, δεν είσαι μόνος».

Με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο ντε Τζανέιρο έπεσε η αυλαία στη διαδρομή του 36χρονου Ελληνα Ολυμπιονίκη, ως αθλητή. Η εικόνα του, επί της παρούσης, συνδυάζεται περισσότερο με αυτήν του «Χαλαρού μπαμπά», όπως ανέφερε.

Για το αν σκοπεύει να βάλει μελλοντικά επιλογή στο γιο του (σ.σ. ο μικρός γεννήθηκε στις 12/12/2016, ανήμερα της ονομαστικής γιορτής του), το νερό ή κάτι άλλο, σε ό,τι αφορά το αθλητικό κομμάτι, επισήμανε: «Θα του βάλω τη λογική του αθλητισμού. Ο αθλητισμός είναι υγεία και αυτό προέχει για μένα πάνω από όλα. Αν θέλει να κάνει κάτι, έχει κλίση στον αθλητισμό και θέλει ίσως και κάτι παραπάνω σε αυτό, θα τον στηρίξω όσο το επιθυμεί».

