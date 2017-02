Συμμετέχουν 13 χώρες στο Messinia Pro-Am

Κορυφαίοι επαγγελματίες και ερασιτέχνες γκολφέρ από συνολικά 13 χώρες αναμένεται να βρεθούν στο The Westin Resort Costa Navarino και στα δύο βραβευμένα γήπεδα golf της Costa Navarino, τα The Dunes Course και The Bay Course από τις 21 έως τις 24 Φεβρουαρίου 2017. Συγκεκριμένα, στην διοργάνωση του Messinia Pro-Am θα συμμετάσχουν οι Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ρωσία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ιταλία, Αυστρία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ελλάδα.

Η αγωνία για την ανάδειξη του κορυφαίου pro αθλητή και της κορυφαίας ομάδας του 1ου Messinia Pro-Am θα κορυφωθεί την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, όπου θα διεξαχθεί ο τελευταίος αγωνιστικός γύρος του τουρνουά. Ωστόσο, οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις δεν σταματούν μόνο στους πρώτους, καθώς σπουδαίοι χορηγοί έχουν φροντίσει για να προσφέρουν πλούσια δώρα σε όλους τους συμμετέχοντες του τουρνουά!

Όλοι οι αθλητές θα παραλάβουν αναμνηστικά δώρα του τουρνουά καθώς και παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής, ενώ επιπλέον βραβεύσεις θα πραγματοποιηθούν σε ειδικές κατηγορίες νικητών!

Επιπλέον χορηγοί ενισχύουν το τουρνουά!

Στους επίσημους χορηγούς του Messinia Pro-Am προστίθεται ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), στους επίσημους υποστηρικτές η Heineken και η Ford Motor Ελλάς ενώ στους αρωγούς το φυσικό μεταλλικό νερό Υάς.

Τον σκοπό του τουρνουά θα ενισχύσουν επίσης, με την παρουσία τους ο επίσημος αερομεταφορέας της διοργάνωσης AEGEAN, μέλος της παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας STAR ALLIANCE και ως επίσημος χορηγός η μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική εταιρεία αναψυκτικών και χυμών Λουξ.

Ως επίσημοι χορηγοί θα υποστηρίξουν, επίσης, το τουρνουά οι Vodafone, Ποσειδωνία, MyTransfer και CU BOX. Η εταιρεία J.VOURAKIS SONS EE θα φιλοτεχνήσει ως επίσημος υποστηρικτής τα έπαθλα, ενώ αντίστοιχα επίσημοι υποστηρικτές του τουρνουά θα είναι το ποτό METAXA και οι εταιρείες Kyvernitis Travel και ΤοmTom Sports. Το Messinia Pro-Am θα υποστηρίξουν ως Αρωγοί η εταιρεία Kalamata Papadimitriou, τα brands των ποτών Stolichnaya και Fever-Tree, η εταιρεία Predaris με το brand Cu Wrap, καθώς και η εταιρεία Δημιουργίες.

Tο 1ο Messinia Pro-Am, θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα των PGAs of Europe της PGA of Greece, της Eλληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδας (ΕΘΝ.Ο.Α.)