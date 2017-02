Κυρία η Μπουσάρ! (pics, vids)

Όταν η Μπουσάρ είχε δεχτεί την πρόκληση του Τζον μέσω twitter η Atlanta Falcons προηγούνταν με 25 πόντους και έμοιαζε αδύνατη η ανατροπή. Ωστόσο, με ένα σερί 25 πόντων οι New England Patriots ισοφάρισαν και έφτασαν στην παράταση στην ανατροπή.

Έτσι, Μπουσάρ και Τζον πήγαν χθες στο Barclays Center της Νέας Υόρκης, όπου παρακολούθησαν τον αγώνα των Brooklyn Nets με τους Milwaukee Bucks του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

.@YESNetwork interviews #Mizzou student @punslayintwoods and pro tennis player @geniebouchard during their date. pic.twitter.com/DgeSrydFhi

— Mark Kim (@MarkJKim_) 16 Φεβρουαρίου 2017