Χαμός στην παρέλαση των New England Patriots (vids & pics)

Ο 51ος τελικός του Super Bowl πέρασε στην ιστορία κι οι Patriots του Τομ Μπρέιντι κατέκτησαν τον πέμπτο τίτλο της ιστορίας τους απέναντι στους Atlanta Falcons!

Οι Πρωταθλητές επέστρεψαν με τον τίτλο από τον Χιούστον και γιόρτασαν με την ψυχή τους και τον κόσμο τους!

Barstool Sports parade brought to you by the New England Patriots #SaturdaysAreForTheBoys pic.twitter.com/hGlmutvZqj — Barstool Sports (@barstoolsports) 7 Φεβρουαρίου 2017

If you throw a beer at Gronk he will catch it! #Patriots #PatriotsParade pic.twitter.com/Apa0IbwaeH — Icculus The Brave (@FirenzeMike) 7 Φεβρουαρίου 2017