Διεθνή «αστέρια» του γκολφ θα λάμψουν στην Costa Navarino!

Το The Westin Resort Costa Navarino είναι έτοιμο να ανοίξει και πάλι τις πύλες του για να υποδεχτεί τη νέα τουριστική σεζόν και φυσικά τους κορυφαίους επαγγελματίες και ερασιτέχνες γκόλφερ από όλο τον κόσμο!

Το ενδιαφέρον των ομάδων κορυφώθηκε τους τελευταίους μήνες και απομένουν μόλις 6 τελευταίες θέσεις για την τελική συμπλήρωση των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο τουρνουά!

Το στοιχείο της φιλοξενίας, για το οποίο φημίζονται οι Μεσσήνιοι από τα Ομηρικά χρόνια, θα αναδείξει το Messinia Pro-Am 2017! Συνολικά 30 ομάδες, αποτελούμενες η κάθε μία από 1 επαγγελματία και 3 ερασιτέχνες, θα αναλάβουν δράση στις 21-24 Φεβρουαρίου 2017 και θα διαγωνιστούν στο 1ο Messinia Pro-Am προκειμένου να διεκδικήσουν την πρώτη θέση! Ανάμεσα τους θα αγωνιστούν σπουδαίοι διεθνείς επαγγελματίες αθλητές, όπως ο Ολλανδός Ralph Miller (που πρόσφατα κέρδισε το PGA’s of Europe Individual Championship), ο Πορτογάλος Hugo Santos (3 φορές πρωταθλητής του PGA Professional Championship of Europe), ο Ιταλός Emanuele Canonica (πρωταθλητής του European Tour, το 2005), ο Βρετανός Graham Fox (το Νο.2 στην κατάταξη της PGA στην Σκωτία) και ο διάσημος Ιταλός Lorenzo Gagli (έχει βρεθεί στο top 150 της επίσημης κατάταξης του golf στον κόσμο), καθώς και κορυφαίοι Έλληνες pro όπως οι Αδάμ Κρητικός, Ευγένιος Παπαδόπουλος και Πάνος Καραντζιάς!

Από την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου, οι ομάδες θα μπορούν να παραλαμβάνουν τις τσάντες συμμετοχής τους και να επιβεβαιώνουν την εγγραφή τους στην γραμματεία του αγώνα που θα βρίσκεται στο The Westin Resort Costa Navarino, στο House of Events. Από την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου, θα μπορούν να πραγματοποιούν, εφόσον το επιθυμούν, την πρώτη τους ανεπίσημη προπόνηση.

Η Τρίτη 21 Φεβρουαρίου έχει οριστεί ως η πρώτη επίσημη ημέρα προπόνησης για κάθε ομάδα και οι συμμετέχοντες αθλητές θα έχουν μια ευκαιρία να αθληθούν στα δύο βραβευμένα γήπεδα γκολφ της Costa Navarino. Το τουρνουά ξεκινάει την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου με τον πρώτο γύρο να διεξάγεται στο The Dunes Course. Ο δεύτερος γύρος θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου στο The Bay Course. Ο τρίτος και τελευταίος αγωνιστικός γύρος θα διεξαχθεί την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου στο The Dunes Course, ενώ με το κλείσιμο της ημέρας θα πραγματοποιηθούν οι απονομές των νικητών του τουρνουά. Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα του Messinia Pro-Am 2017.

Το Messinia Pro-Am στοχεύει στην ανάδειξη του γκολφικού τουρισμού της Ελλάδας και οι σπουδαίοι χορηγοί που θα ενισχύσουν με την παρουσία τους τον σκοπό είναι ο επίσημος αερομεταφορέας της διοργάνωσης AEGEAN, μέλος της παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας, STAR ALLIANCE και η μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική εταιρεία αναψυκτικών και χυμών Λουξ, που θα υποστηρίξει ως επίσημος χορηγός το τουρνουά. Ως επίσημοι χορηγοί θα υποστηρίξουν επίσης, το τουρνουά οι Vodafone, Ποσειδωνία, MyTransfer και CU BOX.

Η εταιρεία J.VOURAKIS SONS EE θα φιλοτεχνήσει ως επίσημος υποστηρικτής τα έπαθλα ενώ αντίστοιχα επίσημοι υποστηρικτές του τουρνουά θα είναι το ποτό METAXA και οι εταιρείες Kyvernitis Travel και ΤοmTom Sports.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συμβολή των αρωγών του τουρνουά οι οποίοι με τις παροχές τους συμβάλουν στην ομαλή διεξαγωγή του. Συγκεκριμένα το Messinia Pro-Am θα υποστηρίξουν ως Αρωγοί η εταιρεία Kalamata Papadimitriou, τα brands των ποτών Stolichnaya και Fever-Tree, η εταιρεία Predaris με το brand Cu Wrap, καθώς και η εταιρεία Δημιουργίες.

Tο 1ο Messinia Pro Am, θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα των PGAs of Europe της PGA of Greece, της Eλληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδας (ΕΘΝ.Ο.Α.)