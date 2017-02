O Σαποβάλοφ «βούλωσε» το μάτι του διαιτητή και διεκόπη ο αγώνας! (vid)

Oι Ισπανοί πέτυχαν φοβερή ανατροπή, καταφέροντας από 1-2 να πάρουν τη νίκη με 3-2.

Σε ότι αφορά στους Βέλγους, οι οποίοι είχαν προβάδισμα 2-1 κατάφεραν να βγάλουν εκτός την Γερμανία σφραγίζοντας τη νίκη με 3-1.

Με τον πιο επεισοδιακό τρόπο πήρε την πρόκριση η Μ. Βρετανία κόντρα στον Καναδά. Ο 17χρονος Καναδός Ντένις Σαποβάλοφ έχασε την ψυχραιμία του και χτύπησε κατά λάθος τον διαιτητή στο μάτι. Ο τελευταίος διέκοψε το ματς και η νίκη κατοχυρώθηκε υπέρ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος από τη Γηραιά Αλβιόνα.

Full moment of disqualification of Denis Shapovalov in HD pic.twitter.com/GDbC2bYJ7Y

This doesn't happen every day...Shapovalov defaulted for this #DavisCup #ATP pic.twitter.com/OlnJFNbbVr

— John Horn (@SportsHorn) 5 Φεβρουαρίου 2017