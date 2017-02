Πρόκριση στο Παγκόσμιο και νικητής στο «Επιλέκτων» ο Κορακάκης

Αυτή ήταν η τρίτη εφετινή διοργάνωση επιλέκτων στην οποία μετείχε ο νεαρός αθλητής, κατακτώντας ισάριθμες νίκες.

Ο ταλαντούχος σκοπευτής πανηγύρισε την τρίτη του νίκη στο Βόλο, όπου πραγματοποιήθηκαν οι 3οι Πανελλήνιοι Αγώνες Επιλέκτων.

Ο πατέρας και προπονητής του, Τάσος Κορακάκης έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook: «Σούπερ Διονύσης!!! Με επιδόσεις που μπαίνει σ όλους τους τελικούς των μεγάλων διοργανωσεων (574+574/600 και τις δύο μέρες των αγώνων) κατέλαβε την πρώτη θέση στους αγώνες πρόκρισης εθνικής ομάδας που έγιναν το σαββατοκύριακο στο Βόλο. Μ αυτές τις επιδόσεις εξασφάλισε την πρόκριση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων τον Ιούνιο στη Γερμανία. Μπράβο αστέρι μου!!! Αργά και σταθερά με υπομονή επιμονή και πίστη.»

Την χαρά της μοιράστηκε δημόσια μέσω του Facebook και η «χρυσή» Ολυμπιονίκης του Ρίο, Άννα Κορακάκης: «Και φουσκώνω από περηφάνια η αδερφή...Το αστέρι μου προκρίθηκε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα νέων, τον ερχόμενο Ιούνιο, στη Suhl με 574 και τις δύο μέρες στον αγώνα επιλέκτων-πρόκρισης εθνικής ομάδας! Μπράβο Διονύση, μπράβο μπαμπά!/ My star shot 574 both days of the selection matches and has qualified for the World Junior Championships this June in Suhl!»