Πανηγύρισε σαν τρελή για το Superbowl η Ζιζέλ (pic & vids)

Το πιο διάσημο μοντέλο στον κόσμο βρέθηκε στα επίσημα του γηπέδου όπου διεξήχθη ο φαντασμαγορικός τελικός του Χιούστον.

Ο Μπρέιντι, στα 39 του χρόνια, έφτασε στα 5 Super Bowls, τα περισσότερα απ' όλους τους Qbs στην ιστορία, με αποτέλεσμα η σύζυγός του, Ζιζέλ να τρελαθεί στην εξέδρα και να πανηγυρίσει έξαλλα για τον αγαπημένο της.

Μαζί της, ήταν και η μητέρα του Μπρέιντι, με την οποία όπως φαίνεται το μοντέλο διατηρεί εξαιρετική σχέση...

Hey @giseleofficial, are you excited the @patriots won the Super Bowl? #SB51 pic.twitter.com/TPhWCn7LuO

— NFL (@NFL) February 6, 2017