Έκπληκτος με Μπρέιντι και Πάτριοτς ο Τραμπ! (pic)

Μέσω του λογαριασμού του στο twitter ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμ, εξέφρασε τον θαυμασμό του για την κατάκτηση του 51ου Super Bowl από τους Πάτριοτς και τον Μπρέιντι.

«Τι απίστευτη επιστροφή και νίκη από τους Πάτριοτς. Οι Τομ Μπρέιντι, Μπομπ Κραφτ και ο προπονητής Bill Belichick είναι πραγματικοί νικητές. Ουάου», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Στην προεκλογική του εκστρατεία μάλιστα είχε ζητήσει από τον Μπρέιντι να κατακτήσει το Super Bowl. Και το έκανε.

What an amazing comeback and win by the Patriots. Tom Brady, Bob Kraft and Coach B are total winners. Wow!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 Φεβρουαρίου 2017