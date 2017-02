Εκρηκτική και... ιπτάμενη Lady Gaga στο Super Bowl 51 (pics&vids)

Ερχόμενη από τον... ουρανό του «NRG Stadium» στο Χιούστον, η Lady Gaga έκανε την εμφάνισή του στο ημίχρονο του Super Bowl 51!

Η διάσημη, ιδιόρρυθμη ποπ τραγουδίστρια τραγούδησε, σα να είναι μαριονέτα, φορώντας ένα μεταλλικό κορμάκι.

Lady Gaga promised a #SuperBowl halftime show infused with the “spirit of equality” and she delivered https://t.co/dD1mLaSD84 pic.twitter.com/1HRyqGVRJY

— New York Post (@nypost) 6 Φεβρουαρίου 2017