H κοινωνική προσφορά του Μαραθωνίου Ναυπλίου

Tόσο μέσα από το δωρεάν Πρόγραμμα Προετοιμασίας των Δημοτών- Ερασιτεχνών Δρομέων, το Πρόγραμμα δωρεάν Καρδιολογικού Ελέγχου, την απόδοση κοινωνικού μερίσματος του αγώνα αλλά και για πρώτη χρονιά μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Προγράμματος Κοινωνικού Σκοπού Προσφέρω λίγο, Βοηθάω πολύ, η Διοργάνωση του Μαραθωνίου Ναυπλίου προσδοκά να καθιερωθεί πέρα από αθλητικό και ως κοινωνικό γεγονός!

Αναλυτικά, η Ο.Ε.:

Ανακοίνωσε στα πλαίσια του κοινωνικού ρόλου του Μαραθωνίου Ναυπλίου τον Φορέα στον οποίο θα αποδοθούν, όπως και τα προηγούμενα χρόνια τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν από την συμμετοχή των δρομέων στον αγώνα δρόμου των 2,5 χλμ., που για το 2017 είναι το Γηροκομείο Ναυπλίου.

Έθεσε σε εφαρμογή την πρωτοβουλία της Ο.Ε. για την διεξαγωγή για μία ακόμη χρονιά του προγράμματος «Προετοιμασίας των Δημοτών – Ερασιτεχνών δρομέων: Go Free, go running, go walking» για την άθληση και την συμμετοχή τους στον Μαραθώνιο του Ναυπλίου. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους ενήλικες πολίτες και είναι δωρεάν.

Ανακοίνωσε τον Δωρεάν Καρδιολογικό Έλεγχο για τούς Δημότες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Μαραθώνιο και στους παράλληλους μικρότερους αγώνες. Ο καρδιολογικός έλεγχος θα γίνει για άλλη μία χρονιά σε συνεργασία με το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center.

Και τέλος, ενεργοποίησε για πρώτη χρονιά μέσω του δικτυακού τόπου της Διοργάνωσης: www.nafpliomarathon.gr ,το Πρόγραμμα Κοινωνικού Σκοπού Προσφέρω λίγο, Βοηθάω πολύ μέσω του οποίου έχει τη δυνατότητα όποιος το επιθυμεί να συνεισφέρει οικονομικά σε έναν από τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς: Οίκος Ευγηρίας «Μαρίας Ράδου» Ναυπλίου, «Οδύσσεια» Σύλλογος ΑμέΑ Ν. Αργολίδας, Γεύματα Αγάπης -Ιερός Ναός Ευαγγελίστριας Ναυπλίου Αργολίδας.

Προκειμένου να πάρετε μέρος στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Σκοπού Προσφέρω λίγο, Βοηθάω πολύ, ακολουθήστε τον σύνδεσμο:

https://nafpliomarathon.gr/gr/eggrafi/on-line-eggrafi-sto-programma-koinonikoy-skopoy