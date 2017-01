Λίγο πριν την έλευση του 2017, ο Ρότζερ Φέντερερ έγραψε ένα μήνυμα στο Twitter που αποδείχθηκε προφητικό.

Και αυτό γιατί καλωσόριζε το '17, όσα τα GrandSlam του δηλαδή, δίνοντας ραντεβού για το 18o.

Χαρακτηριστικά έγραψε: «Τα λέμε 16, θα τα πούμε σύντομα 17, πάμε για 18».

Catch ya later 16...

See ya soon 17...

Going for 18



— Roger Federer (@rogerfederer) December 31, 2016