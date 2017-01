18ο Grand Slam για τον Ρότζερ Φέντερερ στα 35 του, ύστερα από έναν μυθικό τελικό με τον μέγα Ράφα Ναδάλ.

Η στιγμή που ο Ελβετός παιχταράς αντιλαμβάνεται τι έχει πετύχει είναι συγκλονιστική!

That reaction!! @rogerfederer is your #AusOpen 2017 champion! pic.twitter.com/YQIgfoVeHl

— #AusOpen (@AustralianOpen) 29 Ιανουαρίου 2017