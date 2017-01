O απίστευτος Φέντερερ στον τελικό του Australian Open! (pics & vids)

Τι κι αν είναι πια 35 ετών! Τι κι αν είναι στο Νο17 της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Ρότζερ Φέντερερ έδειξε την τεράστια του κλάση απέναντι στον Σταν Βαβρίνκα, τον οποίο και νίκησε 3-2 αφήνοντάς τον εκτός τελικού, σε ένα συναρπαστικό ματς.

O Βαβρίνκα όντας στην 4η θέση της κατάταξης, είδε τον Φέντερερ να τον νικάμε με 7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3 και έτσι έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στο μεγάλο τελικό.

Από την άλλη, ο Ελβετός θρύλος του τένις, θα διεκδικήσει για 6η φορά στην καριέρα του τον Australian Open και αν τα καταφέρει θα έχει συνολικά 18 Grand Slam.

Μάλιστα, η παρουσία του στον τελικό θα είναι το 1000ό του ματς στην Αυστραλία και όσο για τον αντίπαλό του, αυτός θα προκύψει από το ζευγάρι Ναδάλ-Ντιμιτρόφ.

Όπως θα δείτε, ο Σταν, έσπασε την ρακέτα του, αλλά όχι και τον Φέντερερ!