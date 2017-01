Η Σερένα πλησιάζει ξανά την κορυφή στα 35! (vids)

Η Σερένα Γουϊλιαμς δεν είχε πρόβλημα απέναντι στη Βρετανίδα Γιοχάνα Κόντα, τη νίκησε με σκορ 6-2, 6-3, σε λίγο παραπάνω από μία ώρα αγώνα και πέρασε στα ημιτελικά.

Αν η 35χρονη Αμερικανίδα κατακτήσει τον τίτλο στη Μελβούρνη θα φτάσει στο 23o Grand Slam της καριέρας και θα ξεπεράσει το ρεκόρ της Στέφι Γκράφ που έχει 22 τίτλους Grand Slam από το 1999 και το Ρολάν Γκαρός. Επίσης θα γίνει η γηραιότερη που έχει πετύχει μία τέτοια διάκριση.

Στους «4» της διοργάνωσης θα συναντήσει την Μαριάνα Λούτσιτς Μπαρόνι, η οποία πέτυχε μία ακόμα σπουδαία νίκη στο τουρνουά, αποκλείοντας στα τρία σετ 6-4, 3-6, 6-4, την Καρολίνα Πλίσκοβα που ήταν Νο5 στο ταμπλό!

Αν η Σερένα κατακτήσει τον τίτλο στη Μελβούρνη, θα επιστρέψει στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης!

Ετσι συμπληρώθηκε και το «παζλ» των ημιτελικών, με τις Κόκο Βάντεγουεϊ και Βένους Γουίλιαμς να μονομαχούν στο άλλο ζευγάρι.

. @serenawilliams is through to the semifinal against #lucicbaroni after beating @JoKonta91 in straight sets #AusOpen pic.twitter.com/5kvbphVxE9

"No matter what happens, someone 34 or older will be in the final." @serenawilliams on playing #LucicBaroni in the SF #AusOpen pic.twitter.com/5qEATzXq26

— #AusOpen (@AustralianOpen) 25 Ιανουαρίου 2017