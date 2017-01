Ποιος θα σταματήσει τον Φέντερερ; (vids)

Ο Ελβετός πρωταθλητής, επικράτησε του Μίσα Ζβέρεφ και προκρίθηκε στον 41ο ημιτελικό του σε Grand Slam διοργάνωση ενώ είναι η 13η φορά που φτάνει τόσο ψηλά στην Αυστραλία στα τελευταία 14 χρόνια!

Ο νούμερο 17 πλέον στην παγκόσμια κατάταξη επικράτησε του Γερμανού με 6-1, 7-5 και 6-2, μετά από 1 ώρα και 32 λεπτά αγώνα.

Ο κάτοχος 17 Grand Slam τίτλων, πλέον μετράει 41 ημιτελικούς καριέρας σε αυτές τις διοργανώσεις, περισσότερους από κάθε άλλον στην ιστορία του αθλήματος.

Στον ημιτελικό της Παρασκευής, θα αντιμετωπίσει τον συμπατριώτη του, Σταν Βαβρίνκα, για 22η φορά στην καριέρα του. Έχει κερδίσει τον αντίπαλο του 18 φορές (18-3), αλλά οι δυο τους δεν έχουν συναντηθεί στα γήπεδα από το 2015. Στην τελευταία τους αναμέτρηση σε κάποιο Grand Slam, στα ημιτελικά του US Open του 2015, ο Φέντερερ είχε πάρει μια άνετη νίκη με 6-4, 6-3 και 6-1.

