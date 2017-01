Το γράμμα ενός ball girl στον Τσονγκά (vid)

H Tζουλιάνα όπως είναι το όνομα της πρωταγωνίστριας του περιστατικού γράφει:

«Ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και να σας ευχαριστήσω, για τη βοήθειά σας στο court, κατά τη διάρκεια του αγώνα του 2ου γύρου για το Australian Open 2016. Δεν είμαι σίγουρη πως θα με θυμάστε, αλλά ήμουν εκείνο το ball girl που συνοδεύσατε έξω από το court.

Ήθελα επίσης να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται, για να απολογηθώ για τις φορές που μου ζητήσατε μπάλα, αλλά δεν σας εξυπηρέτησα. Είχα μια ασθένεια και ζαλιζόμουν. Ο ιός επίσης επηρέασε την όραση και την ακοή μου.

Απολογούμαι που δεν ήμουν σε θέση να εκτελέσω τα καθήκοντά μου ως ball kid, όπως αναμενόταν.

Σας ευχαριστώ πολύ για την ευγένεια που μου δείξατε. Αλήθεια εκτιμώ που προσέξατε ότι χρειαζόμουν βοήθεια και ήσασταν πολύ ευγενικός όταν με συνοδέψατε έξω από το court.

Συγχαρητήρια για την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Σας εύχομαι τα καλύτερα για τα επόμενα παιχνίδια σας και ελπίζω πως θα καταφέρετε να φτάσετε μέχρι το τέλος στο Australian Open».

Thank you very much for your letter Giuliana !!! #Remember #AustOpen2016 pic.twitter.com/0dBNXGUFxP

— Jo-Wilfried Tsonga (@tsonga7) 22 Ιανουαρίου 2017