Για 12η φορά στα προημιτελικά του Australian Open ο Φέντερερ! (vid)

Ο Ελβετός θρύλος, επικράτησε 3-2 σετ (6-7, 6-4, 6-1, 4-6 και 6-3) του Ιάπωνα αντιπάλου του και πλέον θ' αντιμετωπίσει τον Μίσχα Ζβέρεφ, την προσεχή Τρίτη, στα προημιτελικά του θεσμού, στον οποίο ο Φέντερερ συμμετέχει ως τετράκις πρωταθλητής.

Με την πρόκριση αυτή, στην ηλικία των 35 ετών και 174 ημερών, έγινε ο γηραιότερος που περνάει στους «8» ενός Grand Slam, από την εποχή του Τζίμι Κόνορς, το 1991, στο US Open (39 ετών και 6 ημερών)!

Just a reminder that Roger Federer is 35-years-old #GOATpic.twitter.com/BSm98N5qET

