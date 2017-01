Μεταγραφή στην RTS-Monton Racing Team ο Τζωρτζάκης

Ο Έλληνας πρωταθλητής της ποδηλασίας έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του και άφησε τη γαλλική, Villeneuve Saint Germain Soissons Aisne, ομάδα 1ης ερασιτεχνικής κατηγορίας για μία ομάδα τρίτης επαγγελματικής κατηγορίας, η οποία έχει έδρα την Ταϊβάν.

«Είναι μία ομάδα με δυνατούς χορηγούς, αφού η RTS είναι κατασκευάστρια ποδηλάτων και η Monton ειδών αθλητικής ένδυσης ποδηλασίας.

Είμαι αισιόδοξος για το νέο αυτό βήμα αλλά ταυτόχρονα και συγκρατημένος, διότι δεν με ξέρουν και εγώ μέχρι τώρα δεν ξέρω ποιους αγώνες θα τρέξω», δήλωσε στο gazzetta.gr o Πολ και συμπλήρωσε,

«Η ομάδα είναι πολυεθνική καθώς αποτελείται από εμένα, 4 Κολομβιανούς, 3 Καζάκους, 2 Ιταλούς, 1 Ιρλανδό και 5 Ταϊβανέζους.

Η αλήθεια είναι ότι είχα κορεστεί από την παρουσία μου στην ερασιτεχνική κατηγορία και αναζητούσα νέες προκλήσεις. Είχα δώσει προτεραιότητα σε ένα πρότζεκτ για τη δημιουργία μίας ελληνοβελγικής continental ομάδας, η οποία δυστυχώς ποτέ δεν έγινε, αφού τελευταία στιγμή αποχώρησε ο χορηγός.

Έτσι, είχα μείνει χωρίς ομάδα, απευθύνθηκα σε ένα μάνατζερ και τελικά βρέθηκα σε αυτήν την RTS-Monton.

Με αυτήν την ομάδα θα μου δοθεί η ευκαιρία να συμμετάσχω σε κάποιους αγώνες που από παιδί ονειρευόμουν όπως το Tour de Langawi αλλά και τα Tour de Taiwan, Tour of Japan, Tour of China, Tour of Hainan, διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν και επαγγελματικές ομάδες.

Οι αγώνες ξεκινούν τέλος Φεβρουαρίου, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαι ακόμη ενήμερος για το πότε με συμπεριλαμβάνουν στα σχέδια τους και αυτό όπως είναι φυσικό μου δημιουργεί μία ανασφάλεια.

Ανυπομονώ να γίνει η αρχή να γνωριστούμε ώστε να δούνε και οι ίδιοι τις δυνατότητες μου.

Ανάλογα από το σε ποιους αγώνες θα κληθώ να αγωνιστώ, δεν αποκλείεται να δηλώσω συμμετοχή και με την ερασιτεχνική μου ομάδα εδώ στην Ελλάδα, τον Τάλω σε αγώνες στην Γαλλία, προκειμένου να βρω αγωνιστικό ρυθμό και να βελτιώσω την ταχύτητα μου».