Nαδάλ: «Χαίρομαι που επέστρεψα!»

«Χαίρομαι που επέστρεψα. Νιώθω καλά, υγιής και έτοιμος να ξεκινήσω τη χρονιά. Έχω καλές αναμνήσεις από το Άμπου Ντάμπι, όπου έχω αναδειχθεί νικητής και ελπίζω πως θα μπορώ να δώσω μερικούς καλούς αγώνες.

Είναι πάντα όμορφα να είμαι στο Άμπου Ντάμπι. Έρχομαι εδώ πολλά χρόνια τώρα και πάντα φέρνει αποτελέσματα να ξεκινάς από εδώ τη σεζόν σου. Δούλεψα πολύ σκληρά για να φτάσω στο Νο. 1 του κόσμου και προπονήθηκα σκληρά στο Μαϊάμι. Μετά από λίγες μέρες ξεκούρασης που είχα με την οικογένειά μου για τα Χριστούγεννα, είμαι έτοιμος να αγωνιστώ», δήλωσε ο Ναδάλ, ο οποίος μαζί με τον Άντι Μάρεϊ αντάλλαξαν μερικές μπαλιές στη γέφυρα Al Maryah Island.

Η αυλαία του τουρνουά ανοίγει αύριο με το ματς ανάμεσα στον Τόμας Μπέρντιχ και τον Ράφα, ενώ ακολουθεί αυτό του Νταβίντ Γκοφάν με τον Τζο Γουίλφρεντ Τσόνγκα.

@andy_murray and @RafaelNadal took to the streets of #AbuDhabi for a quick practice session! #MWTC pic.twitter.com/WtiF4HLq4H

— MWTC (@MubadalaTennis) December 28, 2016