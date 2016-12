«Ήρθα στην Ελλάδα φέτος, πέρασα υπέροχα, ελπίζω πως θα μπορέσω να πάω ξανά», ήταν η απάντηση του «Βασιλιά», ενώ σε ερώτηση σχετικά με το ποιος θα ήταν ο νικητής σε αγώνα μπρα -ντε -φερ ανάμεσα στον ίδιο και τον Ναδάλ είπε: «Έχετε δει το χέρι μου; Δε θα είχα καμιά ελπίδα!»

Δείτε εδώ τις ερωταποκρίσεις του Φέντερερ:

Ask me Anything #RFLive https://t.co/SckT98nmdG

— Roger Federer (@rogerfederer) December 22, 2016