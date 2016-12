Μέχρι τις 20/01 οι εγγραφές στο διεθνές τουρνουά Messinia Pro-Am!

Οι 30 ομάδες που θα συμμετάσχουν στην πρώτη διοργάνωση έχουν σχεδόν συμπληρωθεί, ενώ οι εγγραφές θα συνεχιστούν μέχρι και τις 20 Ιανουαρίου 2017.

Με την Costa Navarino να αποτελεί έναν ιδανικό προορισμό για κάθε εποχή του χρόνου, οι συμμετέχοντες γκόλφερ, αναμένεται να απολαύσουν τον Φεβρουάριο το εξαιρετικό Μεσσηνιακό κλίμα και τον ήπιο χειμώνα.

Ο κος Bernhard Langer, επί δύο φορές US Masters Champion του Ryder Cup και σχεδιαστής του The Dunes Course, της Costa Navarino δήλωσε: «Μετά τα δύο πρόσφατα βραβεία που έλαβε φέτος η Costa Navarino από την IAGTO και το IGTM, είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό ότι το 2017 ξεκινά με το πρώτο Messinian Pro-Am. Η έναρξη του τουρνουά γίνεται σε συνέχεια μιας χρονιάς που το γκολφ επανήλθε δυναμικά ως ολυμπιακό άθλημα από το 1904, αποδεικνύοντας την αφοσίωση της Costa Navarino τόσο στο γκολφ, όσο και στο γκολφικo τουρισμό και την καθιέρωση του τουρνουά ετησίως στο εγγύς μέλλον. Το τουρνουά παρουσιάζει μια μεγάλη ευκαιρία για να παραστούν κορυφαίοι παίκτες γκολφ από όλο τον κόσμο, σε έναν προορισμό παγκόσμιας κλάσης, πρωτοφανούς φυσικού κάλλους, ιστορικής και γαστρονομικής κληρονομιάς. Είμαι βέβαιος ότι, παράλληλα με το τουρνουά, οι συμμετέχοντες θα βιώσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και τη γνήσια φιλοξενία των Μεσσηνίων. Το τουρνουά αποτελεί μια μοναδική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε!»

Το τουρνουά θα διεξαχθεί στα δύο γήπεδα γκολφ The Dunes Course & The Bay Course. Στο The Dunes Course, οι αθλητές θα παίξουν γκολφ ανάμεσα σε ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών με εκπληκτική θέα στον ποταμό Σέλλα και το Ιόνιο πέλαγος. Αντίστοιχα, στο The Bay Course, θα ακολουθήσουν μια εκπληκτική διαδρομή ανάμεσα σε λόφους και ελαιώνες με θέα στον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου. Σύμφωνα με την τελευταία διάκρισή της, η Costa Navarino έλαβε την εξαιρετικά σημαντική διάκριση European Golf Resort of the Year 2017 στα βραβεία που απονεμήθηκαν από τη Διεθνή Ένωση Golf Tour Operators (IAGTO).

Κάθε ομάδα θα αγωνιστεί συνολικά σε 54 τρύπες, 18 οπές ανά ημέρα, ενώ θα βραβευθούν οι 3 καλύτεροι επαγγελματίες και οι 3 καλύτερες ομάδες που θα διακριθούν. Επιπλέον, ειδικές βραβεύσεις θα γίνουν σε κατηγορίες ανδρών και γυναικών.

Τα έπαθλα των γκόλφερς έχει φιλοτεχνήσει η εταιρεία Vourakis, ως επίσημος υποστηρικτής του πρώτου Messinia Pro Am. Επίσης, η Λουξ, η μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική εταιρεία αναψυκτικών και χυμών θα υποστηρίξει ως επίσημος χορηγός το τουρνουά Messinia Pro Am, προβάλλοντας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις αυθεντικές γεύσεις και τις ελληνικές ποιοτικές πρώτες ύλες της. Επίσημος αερομεταφορέας της διοργάνωσης είναι η AEGEAN Airlines, μέλος της παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας, STAR ALLIANCE. Επίσημος υποστηρικτής του τουρνουά θα είναι ακόμη και η εταιρεία Kyvernitis Travel.

Οι εγγραφές και δηλώσεις συμμετοχής για το 1ο Messinia Pro Am συνεχίζονται για λίγες ημέρες ακόμα στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

Για όσους επιθυμούν να διαμείνουν στo The Westin Resort Costa Navarino και να απολαύσουν το πλήρες πρόγραμμα του «Messinia Pro Am 2017» από κοντά, ισχύουν ειδικά πακέτα διαμονής.

Tο 1ο Messinia Pro Am, θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα των PGAs of Europe, της PGA of Greece, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδος (ΕΘΝ.Ο.Α).