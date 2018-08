Απολαυστικοί NBAers με το «In My Feelings Challenge»! (vids)

Ο κωμικός Shoker (που έχει την εκπομπή «The Shiggy Show») έκανε το «In my feelings Challenge» viral, που ακόμα και ο διάσημος τραγουδιστής - και global ambassador των Τορόντο Ράπτορς - συμπεριέλαβε το διάσημο πια χορευτικό στο video clip του.

Η νέα... τάση «χτύπησε» και τους NBAers, που τα δίνουν όλα στο χορό!

Απλά απολαύστε τους!

Υ.Γ.: Ο Νικ Γιανγκ ξεσάλωσε και πάλι και ο Τζαβέιλ ΜακΓκι το έκανε... υπερπαραγωγή!

More from @JohnWall ’s event on Snapchat (: washwizards) pic.twitter.com/R1pU6RPIuH

HAD TO DO THE #INMYFEELINGSCHALLENGE IN THE MOTHER LAND!@juglifewater @drake

Inspired by: Will Smith pic.twitter.com/lBWiIh7bRo

— Javale McGee (@JaValeMcGee) 30 Ιουλίου 2018