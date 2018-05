Τα «έσπασε» η Dua Lipa πριν τον τελικό του Champions League! (pics & vids)

Τη... λάμψη του Ρεάλ Μαδρίτης - Λίβερπουλ «έκλεψε» η Dua Lipa!

Η 22χρονη τραγουδίστρια από την Αλβανία, που κάνει καριέρα στις ΗΠΑ, ξεσήκωσε τόσο το κοινό του «Olimpiyskiy», όσο και τους εκατομμύρια τηλεθεατές που περίμεναν να ξεκινήσει ο τελικός του Champions League.

Παρέα με τον Sean Paul και τις χορεύτριές της, ερμήνευσε τις μεγάλες της επιτυχίες «One Kiss», «IDGAF», «New Rules» και το «Be the one».

Woke up on 2:30 am just for this! @DUALIPA pic.twitter.com/OiHLuOqen0

Yaaass girl You did it! that Was so amazing!!! And You looked pretty. so happy for you @DUALIPA pic.twitter.com/GMFgL7tayU

— Pauyouth (@pauyouth_) 26 Μαΐου 2018