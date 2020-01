«Ο Κάρι δεν έκανε tampering, μιλούσε στον Αντετοκούνμπο για video game»! (vid)

Η ατάκα «έλα φίλε, ας το κάνουμε» που φέρεται να είπε ο Κάρι στον «Greek Freak», μετά το τέλος τους ματς τους, «πυροδότησε» διάφορα σενάρια περί μετακόμισης του Αντετοκούνμπο από το Μιλγουόκι στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο δημοσιογράφος του «Yahoo! Sports», Κρις Χέινς, ήρθε σε επικοινωνία με τον ηγέτη του Γκόλντεν Στέιτ, για να... ερευνήσει την υπόθεση.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο Κάρι τού είπε πως δεν έκανε tampering, δηλαδή δεν προσπάθησε να πάρει τον Giannis στην ομάδα του, αλλά τού μιλούσε για ένα video game που παίζουν, το «PlayerUnknown's Battlegrounds».

Ο Κάρι ξεκαθάρισε πως είπε «Come see me on this game, we can team up and do some damage», δηλαδή «έλα βρες με σε αυτό το παιχνίδι, μπορούμε να συνεργαστούμε και να κάνουμε ζημιά».

Εσείς τι λέτε; Το είπε για το παιχνίδι ή έκρυβε κάτι άλλο πίσω από τα λόγια του;