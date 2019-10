Αστέρας Τρίπολης: Η ραμπόνα του Λαμέλα και το φάουλ του Μπαράλες στον Κέιν (vids)

Σεζόν 2014-2015 κι ο Αστέρας παίζει στους ομίλους του Europa League μετά την επική πρόκριση επί της Μάιντς.

Οι Αρκάδες είχαν νικήσει την Παρτιζάν στην έδρα τους και πήγαιναν στο Λονδίνο με καλή ψυχολογία γνωρίζοντας ότι έχουν απέναντί τους το «θηρίο» Τότεναμ.

Οι Άγγλοι κάνουν ό,τι θέλουν, αποδεικνύουν την διαφορά δυναμικότητας και φτάνουν σ΄ένα χαλαρό 5-0, το οποίο διαμορφώνεται με 5-1 με το γκολ του Μπαράλες στον... τερματοφύλακα Χάρι Κέιν.

Τη ραμπόνα του Λαμέλα φυσικά ακόμη και σήμερα τη μνημονεύουν ενώ δεν έχει περάσει απαραίτητο το γκολ του Μπαράλες στον Κέιν.

Γιατί μπορεί να είναι εύκολο να του βάλεις γκολ αλλά είναι και δύσκολο να μην σου βάλει!

A by Lamela on this day in 2014! #UEL | @SpursOfficial pic.twitter.com/bB8GLeLJNP

In the same game, @HKane put on the gloves

Potent in both boxes https://t.co/J0zRxpoVLe pic.twitter.com/bOuunxhMQn

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 23, 2019