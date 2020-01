Όταν ο Ρόντμαν κλώτσησε έναν κάμεραμαν και τον... πλήρωσε 200.000 δολάρια! (vid)

Σε παιχνίδι των Σικάγο Μπουλς στη Μινεσότα κόντρα στους Τίμπεργουλβς και ύστερα από μια διεκδίκηση ριμπάουντ με τον Κέβιν Γκαρνέτ, ο ιδιόρρυθμος Ρόντμαν είχε... σκοντάψει πάνω στο πόδι ενός κάμεραμαν με αποτέλεσμα να πέσει στο παρκέ.

Πάνω στα νεύρα του, γύρισε και τον κλώτσησε εν... ψυχρώ στη βουβωνική χώρα και όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων αυτή η κλωτσιά του στοίχισε 225.000 δολάρια από τον λογαριασμό του.

Συγκεκριμένα πλήρωσε 200.000 τον κάμεραμαν ονόματι Γιουτζίν Έιμος, άλλα 25.000 δολάρια πρόστιμο στο ΝΒΑ ενώ τιμωρήθηκε και με 11 ματς εκτός γηπέδων!

Για την... ιστορία, σε εκείνο το ματς οι Μπουλς είχαν κερδίσει με 112-102 (Πίπεν 29, Τζόρνταν 25 - Μάρμπερι 21, Γκαρνέτ 21) και ο Ρόντμαν είχε 6 πόντους (3/6 δίποντα), 15 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

23 yrs ago today, Eugene Amos gave an Oscar-worthy performance after Dennis Rodman kicked him in the groin.

Worm paid the cameraman $200K, was fined $25K by the NBA & lost about a million dollars in salary due to an 11-GM suspension

— Ballislife.com (@Ballislife) January 15, 2020