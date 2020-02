Όταν ο Ουέιντ είχε... χαζέψει τον Σάσα Πάβλοβιτς (vid)

Συγκεκριμένα ήταν 2 Φεβρουαρίου 2006, όταν ο «Flash» πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες ντρίπλες ever στο ΝΒΑ. Θύμα του ο Σάσα Πάβλοβιτς, ο οποίος εκείνη την εποχή αγωνιζόταν στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Με μια ντρίπλα, πέρασε τη μπάλα πίσω από την πλάτη του άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού και στη συνέχεια «σέρβιρε» εκπληκτική alley oop ασίστ στον Σακίλ Ο' Νιλ για το κάρφωμα!

14 years ago today, @DwyaneWade dug into his bag to make this memorable play pic.twitter.com/fTVx39qnyb

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 2, 2020