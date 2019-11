Ο παλαίμαχος, αν και 37 ετών, αμυντικός της Μίλαν, είχε πετύχει ένα γκολ από αυτά που όλοι ονειρεύονται, ελάχιστοι – με πρώτο και καλύτερο τον Ζλάταν – πετυχαίνουν, ωστόσο, εκείνος το έζησε σε μια εντυπωσιακή νύχτα στο Βέλγιο, σε ματς απέναντι στην Άντερλεχτ, με τους «ροσονέρι» να εξασφαλίζουν και την πρόκριση στα νοκ-άουτ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στις 21 του Νοέμβρη του 2012, λοιπόν, ο Μεξές, δεν το σκέφτηκε και πολύ όταν έγινε αποδέκτης μπαλιάς από στημένη φάση στα όρια της περιοχής. Απλά στόπαρε με το στήθος για να δώσει λίγο ύψος και να φέρει τη μπάλα εκεί που ήθελε και εν συνεχεία γύρισε όλο το κορμί του.

Έκανε το τρομερό ανάποδο ψαλίδι, ο τερματοφύλακας απλά «χάζεψε» τη φάση και η ιστορία έγραψε πως αυτό είναι ένα από τα κορυφαία γκολ του θεσμού...

Αυτό, ήταν το δεύτερο τέρμα των «ροσονέρι» στο ματς του Constant Vanden Stock Stadion, με την ομάδα του Αλέγκρι, τότε, να παίρνει τη νίκη με τελικό σκορ 3-1.

"You only score a goal like that once in your career."

#OnThisDay in 2012...

Philippe Mexès golazo! #UCL | #ThrowbackThursday | @acmilan pic.twitter.com/ni7qecFHp6

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 21, 2019