Όταν ο Οφορίκουε έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία του Champions League! (vid)

Ήταν 1η Οκτωβρίου του 1997 κι Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί της Πόρτο στην πρεμιέρα των ομίλων του Champions League, ταξιδεύει στο «Lerkendal Stadio» για το ματς με την Ρόζενμποργκ.

Οι Νορβηγοί είναι καταιγιστικοί και πριν την ολοκλήρωση μίας ώρας έχουν πετύχει τέσσερα τέρματα.

Μοναδική απάντηση για τον Ολυμπιακό, το γκολ του Πίτερ Οφορίκουε στην ασίστ του Ίλια Ίβιτς.

Ο Γκανέζος, είχε μπει στο ματς στο 60' αντί του Γεωργάτου και 9' αργότερα φρόντισε να στείλει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα και να γράψει ιστορία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Σε ηλικία 17 ετών και 194 ημερών έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης. Ρεκόρ που κρατάει στα χέρια του μέχρι και σήμερα.

Το τελευταίο σφύριγμα στο ματς από τον Χιου Ντάλας (ο μετέπειτα αρχιδιαιτητής στην Ελλάδα) βρίσκει τους Νορβηγούς θριαμβευτές με 5-1.

Ύστερα από 22 χρόνια, αναζητείται ακόμη ο παίκτης που θα τον ρίξει από τον συγκεκριμένο θρόνο.

Η 11άδα του Ολυμπιακού:

Τοχούρουγλου, Ανατολάκης, Καραταΐδης, Βαρεσάνοβιτς, Γεωργάτος (60' Οφορίκουε), Τζόρτζεβιτς, Πασαλίδης, Πουρσανίδης, Γιαννακόπουλος (54' Νινιάδης), Αλεξανδρής, Ίβιτς (74' Γκόγκιτς)

