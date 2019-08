Ο Αιγύπτιος φορ που με τα κατορθώματά του στον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ αλλά και με την εθνική ομάδα της χώρας του έχει γίνει ήρωας στην πατρίδα του, παράδειγμα για τα παιδιά και ένας άνθρωπος που λατρεύουν σαν Θεό στη γενέτειρά του, ξεκίνησε τον... Μαραθώνιο των γκολ με τη φανέλα της Λίβερπουλ σαν σήμερα, πριν από δύο χρόνια.

Ήταν ένα παιχνίδι απέναντι στη Γουότφορντ (3-3) στο «Vicarage Road», με τον «Φαραώ» να σιγουρεύει ένα γκολ που θα το ήθελε ο Φιρμίνο με τη λόμπα που έκανε, αλλά υπό την απειλή της απομάκρυνσης από τον αμυντικό, ο Σαλάχ έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα για να ανοίξει λογαριασμό με τη Λίβερπουλ. Έχοντας σκοράρει πλέον και στην πρεμιέρα της σεζόν 2019-2020, ο Αιγύπτιος έχει μετρήσει συνολικά 72 τέρματα σε 106 εμφανίσεις με την κόκκινη φανέλα!

#OnThisDay in 2017...@MoSalah scored his first @premierleague goal for the Reds on his debut. pic.twitter.com/3jHev9JcUy

— Liverpool FC (@LFC) August 12, 2019