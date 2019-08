Όταν ο Μπάρκλεϊ... σκότωνε τους Σπερς στα playoffs (vid)

Στο Game 6 των ημιτελικών Δύσης το 1993 ανάμεσα σε Σανς και Σπερς, ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ πραγματοποίησε μια από τις σπουδαιότερες εμφανίσεις της καριέρας του.

Τη φάση αυτή ξεχώρισε και το ΝΒΑ ΤV που ασχολήθηκε με το Φοίνιξ.

O Sir Charles παίρνει τον χρόνο του με το σκορ στο 100-100 και 8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και ξεκινάει την προσπάθεια του απέναντι στον Ρόμπινσον. Θα κάνει το σουτ λίγο πίσω από τις βολές και θα… υπογράψει μια τεράστια πρόκριση.

Σε εκείνο το ματς είχε 28 πόντους και 21 ριμπάουντ σε ένα απολαυστικό show και οδηγούσε την ομάδα του στην επόμενη φάση.

"There was never a doubt."

Chuck called SERIES.#TeamDay | @Suns pic.twitter.com/rB3b8EDpVS

— NBA TV (@NBATV) August 8, 2019