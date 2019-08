Τέτοια μέρα, ακριβώς 6 Αυγούστου, ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και οι ποδοσφαιριστές του, έρχονταν αντιμέτωποι με τον «CR7» και έμειναν έκπληκτοι με το ταλέντο που είχε στην τότε ομάδα του, ο Φερνάντο Σάντος.

Ο πολυνίκης Βρετανός πρώην προπονητής του αγγλικού κλαμπ, ενθουσιάστηκε τόσο, που αμέσως μετά την ολοκλήρωση της φιλικής αναμέτρησης και προτού το πούλμαν της Γιουνάιτεντ αποχωρήσει από το γήπεδο, έκανε κουβέντα με τα αφεντικά των «λιονταριών» για τον 18χρονο, τότε, πιτσιρικά με το όνομα Κριστιάνο Ρονάλντο...

Το συμβόλαιό του με τους «κόκκινους διαβόλους», το υπέγραψε έξι μέρες αργότερα, στις 12 Αυγούστου και ο μύθος του ξεκινούσε να κάνει τον γύρο της Ευρώπης, ξεφεύγοντας από τα όρια της πατρίδας του, παίρνοντας τεράστιες διαστάσεις επί αγγλικού εδάφους, μέχρι να γίνει... ένας γίγαντας.

Στο μουσείο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί των ημερών του, προστέθηκαν 3 πρωταθλήματα Αγγλίας (2007, 2008, 2009), 1 Τσάμπιονς Λιγκ (2008), 1 Κύπελλο Αγγλίας (2004), 2 Λιγκ Καπ (2006, 2009)και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων (2008).

Ο νυν σούπερ σταρ της Γιουβέντους, ένας εκ των κορυφαίων αθλητών και ποδοσφαιριστών που έχουν υπάρξει ποτέ, το παγκόσμιο brand name CR7, θα θυμάται για πάντα εκείνη τη νύχτα που έκανε τον νυν ποδοσφαιρικό του πατέρα, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, να τον κλείσει αμέσως μετά το φιλικό με τη Σπόρτινγκ, απογειώνοντάς τον...

The rest is history. pic.twitter.com/eEBuo8xc3P

Six days later, he joined the Red Devils.

16 years ago today, an 18-year-old @Cristiano bossed Man Utd as a Sporting player.

On this day in 2003, Man Utd played a friendly against Sporting Lisbon.

One teenager stood out: his name was Cristiano Ronaldo.

The rest is history.

[via @utdxtra] pic.twitter.com/uvVcXPir4F

— Man Utd Channel (@ManUtdChannel) August 6, 2018