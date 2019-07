Ο Βραζιλιάνος στα καλά του χρόνια – και προτού αρχίσει να ξενυχτάει, να πηγαίνει... σερί στις προπονήσεις και να παίρνει κιλά από το αλκοόλ – ήταν πραγματική ποδοσφαιρική οπτασία.

Η Μπαρτσελόνα τον έκανε δικό της από την Παρί Σεν Ζερμέν στην οποία άρχισε να ανεβαίνει σιγά – σιγά στην επιφάνεια, ωστόσο, στον... αφρό βρέθηκε όταν πλέον φόρεσε τη μπλαουγκράνα φανέλα.

Κατέκτησε τίτλους, αναδείχθηκε κορυφαίος σε ολόκληρο τον κόσμο, γνώρισε φήμη, δόξα, πήρε χρήματα, ενέπνευσε εκατοντάδες πιτσιρίκια και η UEFA στα social media γέμισε τον λογαριασμό της με βίντεο... μαγικών στιγμών του αγαπημένου όλων, Ρόνι...

Barcelona signed a footballing genius on this day in 2003!

@10Ronaldinho pic.twitter.com/WO9llSghHw

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 19, 2019