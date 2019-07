Σαν σήμερα: Η κουτουλιά του Ζιντάν στη στιγμή που έχασε τον εαυτό του... (vid)

Τελικός του Μουντιάλ, πριν από 13 χρόνια, στο Olympiastadion του Βερολίνου.

Το παιχνίδι έχει πάει στην παράταση, αφού το 1-1 που είχε διαμορφωθεί από το πρώτο 20λεπτο, δεν άλλαξε στην εναπομείνασα κανονική διάρκεια του παιχνιδιού κι έτσι οι δύο ομάδες έπρεπε να παίξουν το εξτρά ημίωρο και φυσικά τα πέναλτι, όπου και κρίθηκε ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής για το 2006.

Λεπτό αγώνα: 108'.

Ο Μάρκο Ματεράτσιο και ο Ζινεντίν Ζιντάν κοντράρονται και αρχίζουν τα... γαλλικά. «Να σου δώσω τη φανέλα μου αν τη θες τόσο πολύ» λέει ο νυν προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης στον παλαίμαχο στόπερ που μάλλον έκανε το μεγάλο λάθος και «θόλωσε» τον Γάλλο.

Μια ατάκα για την αδερφή του «Ζιζού», τον κάνει να... χαθεί τελείως. Να σταματήσει να σκέφτεται. Να σταματήσει ο χρόνος μπροστά του. Να μη νιώθει απολύτως τίποτα. Να βλέπει τον Ματεράτσι σαν στόχο προς επίθεση. Γυρίζει και του κάνει την κουτουλιά που έγραψε ιστορία.

Τον χτυπάει στο στήθος και αυτομάτως αντικρίζει την κόκκινη κάρτα. Όλα τελειώνουν. Άδοξα.

«Ήταν ηλίθιο αυτό που του είπα, αλλά δεν άξιζα τέτοια αντίδραση. Πάντοτε ακους πράγματα στους δρόμους, ή στο γήπεδο και μάλιστα πολύ πιο σοβαρά από αυτό που είπα εγώ. Για όσους είπαν ότι μίλησα για τη μητέρα του, δεν θα το έκανα ποτέ γιατί και η δική μου πέθανε όταν ήμουν 15 ετών. Δεν θα αναφερόμουν ποτέ σε μητέρα... Του είπα για την αδερφή του...» παραδέχθηκε έπειτα από χρόνια ο Μάρκο Ματεράτσι...

Η Γαλλία θα χάσει τον τελικό στα πέναλτι, αλλά αυτό ελάχιστη σημασία έχει για τον «Ζιζού» που από ... Θεός του ποδοσφαίρου, έγινε ξανά κοινός θνητός. Κι όχι ότι είναι λάθος αυτό. Λανθασμένη είναι η κίνησή του και φυσικά απαράδεκτη.

Ωστόσο, απέδειξε πως η ένταση, το συναίσθημα, η χαρά, η οργή, η ψυχραιμία ή η παντελής έλλειψή της, δεν κάνει διακρίσεις. Όσο κι αν κάποιος έχει διδάξει ήθος, όσο κι αν «μιλάει» μονάχα μέσα από το ποδόσφαιρο, μπορεί κι αυτός να κάνει τεράστια λάθη. Όπως τεράστιο ήταν το λάθος του Γάλλου.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχασε πολλά, γράφοντας ιστορία. Αρνητική. Και είναι τέτοια η μοίρα αυτού του αθλήματος, που θα κάνει τεράστιες μορφές του ποδοσφαίρου να έχουν τέτοιες στιγμές ανεξίτηλα χαραγμένες στο μυαλό των φιλάθλων και των οπαδών.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν, πλέον, είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους προπονητές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Με τίτλους, με διαδοχικά Champions League, παρουσιάζοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης στο υψηλότερο επίπεδο, κατακτώντας τα πάντα. Που επέστρεψε τώρα για να σπρώξει το καράβι μακριά από τις αναταραχές στα... λιμνάζοντα νερά.

Κι όμως, εκείνη η στιγμή θα τον συνοδεύει για πάντα. Και πάντα θα είναι σημείο αναφοράς. Και πέρασαν 13 χρόνια από εκείνη την 9η Ιουλίου του 2006...

