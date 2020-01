Αντετοκούνμπο: «Θέλουμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα» (vid)

Οι Μπακς επικράτησαν εκτός έδρας των Νετς με 117-97, με τον «Greek Freak» να κάνει μια ακόμα καλή εμφάνιση.

Μετά το τέλος του ματς, τόνισε πως η ομάδα του Μιλγουόκι έχει περιθώρια να γίνει καλύτερη, για να διεκδικήσει το στόχο της στο τέλος της σεζόν.

«Προσπαθούσα να παίξω καλά, να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και να νικήσουμε. Ήθελα να κάνω το καλύτερο που μπορώ.

Πρέπει να παίζουμε καλό μπάσκετ σε όλη την διάρκεια, όχι μόνο για μια - δυο περιόδους, να είμαστε έξυπνοι και σκληροί και τα 48 λεπτά.

Είμαστε πεινασμένοι, ταπεινοί, είμαστε σε θέση να κάνουμε νίκες και θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι. Ήμασταν καλοί πέρυσι, αλλά δεν πήραμε πρωτάθλημα. Θέλουμε μια ομάδα, που να μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα στο τέλος της σεζόν. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι».

"It doesn’t even matter if I’ve got ball troubles or if I’m not playing well, I just got to be out there and do the best I can.” pic.twitter.com/Gc5Pp9fvTG

