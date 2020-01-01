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Βοήθησε ο Αντετοκούνμπο στη νίκη των South Bay

Βοήθησε ο Αντετοκούνμπο στη νίκη των South Bay

Βοήθησε ο Αντετοκούνμπο στη νίκη των South Bay

Ο Έλληνας φόργουορντ είχε καλή παρουσία στη νίκη της ομάδας επί των Legends με 152-138. 

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε στην G League και πρόσφερε 12 πόντους (4/9 σουτ, 2/4 βολές), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Κορυφαίος των South Bay Lakers ήταν ο Τάκερ με 35 πόντους και 10 ριμπάουντ,

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