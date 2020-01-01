Βοήθησε ο Αντετοκούνμπο στη νίκη των South Bay

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε στην G League και πρόσφερε 12 πόντους (4/9 σουτ, 2/4 βολές), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο.
Κορυφαίος των South Bay Lakers ήταν ο Τάκερ με 35 πόντους και 10 ριμπάουντ,
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΤΕΛΙΚΟ
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ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 33vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 44
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ -
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -
Ο Έλληνας φόργουορντ είχε καλή παρουσία στη νίκη της ομάδας επί των Legends με 152-138.
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε στην G League και πρόσφερε 12 πόντους (4/9 σουτ, 2/4 βολές), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο.
Κορυφαίος των South Bay Lakers ήταν ο Τάκερ με 35 πόντους και 10 ριμπάουντ,