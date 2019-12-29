Αντετοκούνμπο: Σημαντική η βοήθεια του Κώστα στη νίκη των South Bay Lakers

Ο 22χρονος φόργουορντ συνέβαλε στη νίκη (120-124) των South Bay Lakers με 14 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 4 τάπες σε 22 λεπτά.
Πρώτοι σκόρερ ήταν οι Κάκοκ και Χερν με 22 πόντους έκαστος.
Από την άλλη, ο Χάρπερ είχε 27 πόντους και 7 ασίστ.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 2vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 1vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 2vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 2
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 119vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 97vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 120vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 88vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 108vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 100vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 117vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 116
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 116vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 121vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 141
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 111vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 136vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 110vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 120vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 128
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 107vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΒΑΣΠΟΡ 1vs
ΓΚΕΖΤΕΠΕ 0
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ -vs
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ -
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -vs
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -
ΡΙΖΕΣΠΟΡ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
LIVE
REAL BETIS 70vs
BAXI MANRESA 60
LIVE
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ 68vs
UNICAJA 56
ΑΝΔΟΡΑ -vs
JOVENTUT BADALONA -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
ΤΕΛΙΚΟ
RED OCTOBER CANTU 82vs
GERMANI BAS. BRESCIA 93
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΒΑΡΕΖΕ -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
ALMA TRIESTE -vs
FORTITUDO BOLOGNA -
UMANA REYER VENEZIA -vs
VL PESARO -
REGGIANA -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
DE LONGHI TREVISO -
LIVE
OGM ORMANSPOR 35vs
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ 43
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 90vs
AFYON BELEDIYE 81
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
LIVE
SPBPU ST PETERSBURG 1vs
FENIX ST PETERSBURG 0
ΤΕΛΙΚΟ
KATYUSHA ST PET. 1vs
SPB KLS 0
ΤΕΛΙΚΟ
HONG LINH HA TINH 6vs
ΝΑΜ ΝΤΙΧ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑ ΝΑΝΓΚ 1vs
ΧΟAΝΓΚ ΑΝΙ ΓΚΙΑ ΛAΙ 1
LEGIONARY DNIPRO -vs
SKORUK TOMAKOVKA -
ABC-RN -vs
BOTAFOGO-PB -
FLUMINENSE DE FEIRA -vs
JACUIPENSE -
ΚΑΧΙAΣ -vs
YPIRANGA-RS -
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο ξεχώρισε με την παρουσία του κόντρα στους Nothern Arizona Suns!
Ο 22χρονος φόργουορντ συνέβαλε στη νίκη (120-124) των South Bay Lakers με 14 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 4 τάπες σε 22 λεπτά.
Πρώτοι σκόρερ ήταν οι Κάκοκ και Χερν με 22 πόντους έκαστος.
Από την άλλη, ο Χάρπερ είχε 27 πόντους και 7 ασίστ.