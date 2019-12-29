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Αντετοκούνμπο: Σημαντική η βοήθεια του Κώστα στη νίκη των South Bay Lakers

Αντετοκούνμπο: Σημαντική η βοήθεια του Κώστα στη νίκη των South Bay Lakers

Αντετοκούνμπο: Σημαντική η βοήθεια του Κώστα στη νίκη των South Bay Lakers

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο ξεχώρισε με την παρουσία του κόντρα στους Nothern Arizona Suns!

Ο 22χρονος φόργουορντ συνέβαλε στη νίκη (120-124) των South Bay Lakers με 14 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 4 τάπες σε 22 λεπτά.

Πρώτοι σκόρερ ήταν οι Κάκοκ και Χερν με 22 πόντους έκαστος.

Από την άλλη, ο Χάρπερ είχε 27 πόντους και 7 ασίστ.

Northern Arizona Suns vs. South Bay Lakers - Condensed Game

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