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Αντετοκούνμπο: Off και με τους Μάτζικ

Αντετοκούνμπο: Off και με τους Μάτζικ

Αντετοκούνμπο: Off και με τους Μάτζικ

Για δεύτερο σερί παιχνίδι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα μείνει στα... πιτς.

Ο «Greek Freak» δεν αγωνίστηκε στο ματς με τους Ατλάντα Χοκς και το ίδιο θα γίνει και με τους Ορλάντο Μάτζικ.

Ο ηγέτης της ομάδας του Μιλγουόκι ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στην μέση του και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί ξανά.

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