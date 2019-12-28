Αντετοκούνμπο: Off και με τους Μάτζικ

Ο «Greek Freak» δεν αγωνίστηκε στο ματς με τους Ατλάντα Χοκς και το ίδιο θα γίνει και με τους Ορλάντο Μάτζικ.
Ο ηγέτης της ομάδας του Μιλγουόκι ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στην μέση του και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί ξανά.
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 2vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 1vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 2vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 1vs
ΛΕΣΤΕΡ 2
LIVE
ΜΠΕΡΝΛΙ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
LIVE
ΜΠΕΡΝΛΙ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 2vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 1vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 2vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 1vs
ΛΕΣΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 72vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 75vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 78vs
ΛAΡΙΣΑ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 95vs
ΑΡΗΣ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 103vs
ΙΩΝΙΚΟΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΡΑΚΛΗΣ 99vs
ΠΑΟΚ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 98vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 102vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 86vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 113vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 105vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 96
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 2vs
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 6vs
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 5vs
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 5vs
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 0
LIVE
ZARAGOZA 14vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 20
LIVE
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ 25vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ 24
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΥΡΘΙΑ 56vs
ΜΠΙΛΜΠAΟ 57
ΤΕΛΙΚΟ
MONBUS OBRADOIRO 78vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ 57
ΤΕΛΙΚΟ
GAZIANTEP 90vs
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 92
ΤΕΛΙΚΟ
SIGORTAM.NET ITU 83vs
GALATASARAY 86
ΤΕΛΙΚΟ
BESIKTAS 78vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 74
ΤΕΛΙΚΟ
BANDIRMA B.I.K. 86vs
ΤΟΦΑΣ 80
ΤΕΛΙΚΟ
FK YADRO 3vs
VYBORZHANIN 2
ΤΕΛΙΚΟ
FK KF 1vs
POBEDA ST PETERSBURG 0
BALTAVTO -vs
GIDROER KRONSHTADT -
AD EL PARAISO -vs
AD SANTA ROSA -
Για δεύτερο σερί παιχνίδι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα μείνει στα... πιτς.
Ο «Greek Freak» δεν αγωνίστηκε στο ματς με τους Ατλάντα Χοκς και το ίδιο θα γίνει και με τους Ορλάντο Μάτζικ.
Ο ηγέτης της ομάδας του Μιλγουόκι ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στην μέση του και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί ξανά.