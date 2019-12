Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο έκαναν δώρο παπούτσια σε κρατούμενους! (vids)

Περίοδος εορτών και οι Μπακς, μαζί με τους αδερφούς Αντετοκούνμπο, θέλησαν να κάνουν την ημέρα κάποιων λίγο πιο χαρούμενη.

Ο Γιάννης και ο Θανάσης επισκέφθηκαν την τοπική φυλακή «Racine Correctional Institution» κι έκαναν έκπληξη στους κρατούμενους, αφού δώρισαν σε όλους από ένα ζευγάρι παπούτσια «Zoom Freak 1».

Spread holiday cheer with @Giannis_An34 & @Thanasis_ante43 as they surprised residents of the Racine Correctional Institution with their own #ZoomFreak1's before the @werepjustice game!! pic.twitter.com/039SytoWu5

