Ο Αμερικανός προσπάθησε να βρει τον συμπαίκτη του, αλλά δεν τα κατάφερε, αφού έστειλε την μπάλα εκτός.

Αυτή πήγε στα πόδια του Δημήτρη Ιτούδη, ο οποίος την μάζεψε με... μαεστρικό τρόπο κι έριξε και το ανάλογο βλέμμα!

Coach Itoudis with the magic touch and ice-cool look #GameON pic.twitter.com/8AOp8v3rWC

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 26, 2019