Ο Ρίτσαρντσον προσπάθησε να σταματήσει τον «Greek Freak», αλλά αυτό που κατάφερε, ήταν να βάλει το δάχτυλό του μέσα στο δεξί του μάτι.

Ο Giannis έμεινε λίγο κάτω στο παρκέ για να συνέλθει και όταν σηκώθηκε, έδειξε το πόσο εκνευρισμένος ήταν με τον αντίπαλό του.

Giannis was heated after getting poked in the eye pic.twitter.com/FxjNCF17tA

— ESPN (@espn) December 25, 2019