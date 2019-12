Ο «Greek Freak» φιλοξενείται με τους Μπακς στην έδρα των Σίξερς και θα επιδιώξει να πάρει ακόμα μια μεγάλη νίκη, για να γιορτάσει ιδανικά τα Χριστούγεννα.

Σε αυτό θα τον βοηθήσουν φυσικά και τα «Zoom Freak 1», τα οποία μαγνήτισαν αμέσως τα βλέμματα!

Τα παπούτσια του Giannis, σε μαύρη, κίτρινη και φούξια απόχρωση, ονομάζονται «Soul Glo» και είναι τρομερά!

Giannis warms up in the “SoulGlo” Nike Zoom Freak 1! #NBAXmas #NBAKicks pic.twitter.com/uTCoM1sj2F

— NBA KICKS (@NBAKicks) December 25, 2019