Γιάννης Αντετοκούνμπο και ΛεΜπρόν Τζέιμς μονοπώλησαν το ενδιαφέρον στην αναμέτρηση Μπακς - Λέικερς, με τον «Greek Freak» να χαμογελάει στο τέλος.

Ο ηγέτης των «ελαφιών» έκανε τρομερή εμφάνιση και σε ένα στιγμιότυπο που σκόραρε, ο φακός τον «έπιασε» να ζητάει αυτό που τού αξίζει, δηλαδή το στέμμα του!

“Crown me” - Giannis, in front of LeBron, after hitting his fifth three of the night @MickstapeShow pic.twitter.com/rN4SiQTSz3

— Barstool Sports (@barstoolsports) December 20, 2019