«Για ακόμα δύο χρόνια στην Μακάμπι ο Σφαιρόπουλος»! (pic)

Οι άνθρωποι της ομάδας του Τελ Αβίβ είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από όσα έχει προσφέρει ο Έλληνας κόουτς, κάτι που φαίνεται και από τη στήριξη του κόσμου, που κάνει το ένα ματς μετά το άλλο sold out.

Όπως όλα δείχνουν, είναι διατεθειμένοι να τού κάνουν επέκταση συμβολαίου και να τον κρατήσουν στο σύλλογό τους για ακόμα δύο χρόνια.

Σύμφωνα με Ισραηλινό δημοσιογράφο: «Η Μακάμπι είναι κοντά σε συμφωνία για διετή επέκταση με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο και η συμφωνία αναμένεται να οριστικοποιηθεί σύντομα».

Maccabi Tel Aviv are on the verge of reaching a two year extension with coach Giannis Sfairopoulos deal is expected to be finalized soon.

