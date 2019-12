Αντετοκούνμπο: «Η ομάδα πρέπει να νικάει παρά τις απουσίες» (vid)

Η ομάδα του Μιλγουόκι νίκησε και τους Καβαλίερς, επεκτείνοντας το νικηφόρο σερί της στο 18-0, αλλά «έχασε» τον Έρικ Μπλέντσο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά το τέλος του ματς, έκανε δηλώσεις και στάθηκε στη νοοτροπία νικητή που έχει πια η ομάδα του.

«Ευχόμαστε στον Μπλέντσο ταχεία ανάρρωση, να επιστρέψει δυνατός και η ομάδα να είναι όπως τώρα, όταν γυρίσει. Ο Μίντλετον είχε χάσει επίσης πολλά ματς και μπορέσαμε και νικήσαμε σε πολλά παιχνίδια. Πρέπει να κάνουμε το ίδιο και τώρα που θα λείπει ο Μπλέντσο κι ελπίζω να κάνει το ίδιο η ομάδα και χωρίς εμένα. Έχουμε "χτίσει" μια νοοτροπία νικητή, όλοι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν στο παρκέ για τη νίκη.

Σας το λέω, το ρόστερ μας είναι βαθύ. Έχουμε πολλούς παίκτες. Δεν έχει σημασία αν δεν παίζει ο Μπλέντσο ή εγώ. Έχουμε ομάδα για playoffs. Είμαστε όλοι μεγάλο κομμάτι αυτής της ομάδας, αλλά αν χρειαστεί να λείψουμε, οι υπόλοιποι πρέπει να κάνουν την δουλειά και μέχρι στιγμής αυτό κάνουμε».

"I'm telling you this team is DEEP." pic.twitter.com/wXwL4vSLa3

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 15, 2019