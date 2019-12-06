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  • ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -

    vs

    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -

    PRE-MATCH

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    vs

    ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -

    PRE-MATCH

  • ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -

    vs

    ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -

    PRE-MATCH

  • ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -

    vs

    ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -

    PRE-MATCH

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    vs

    ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -

    PRE-MATCH

  • ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -

    vs

    ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -

    PRE-MATCH

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    vs

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    PRE-MATCH

  • INTER -

    vs

    ΡΟΜΑ -

    PRE-MATCH

  • ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -

    vs

    ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -

    PRE-MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2

    vs

    ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

  • ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -

    vs

    ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -

    vs

    ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -

    vs

    ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΜΚ ΧΙΜΚΙ -

    vs

    ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

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    vs

    ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -

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  • ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -

    vs

    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -

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  • KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -

    vs

    ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -

    vs

    ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -

    vs

    ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

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    vs

    ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑMilwaukee Bucks
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Μπακς: «Οι superstars του ελληνικού μπάσκετ εύχονται στον Γιάννη»! (vid)

Μπακς: «Οι superstars του ελληνικού μπάσκετ εύχονται στον Γιάννη»! (vid)

Μπακς: «Οι superstars του ελληνικού μπάσκετ εύχονται στον Γιάννη»! (vid)

Οι Μπακς έβαλαν τους φίλους του Γιάννη Αντετοκούνμπο να τού ευχηθούν «χρόνια πολλά» για τα 25α γενέθλιά του.

Πρίντεζης, Καλάθης, Σπανούλης, Γκίκας, Σαλούστρος και Παπανικολάου έστειλαν τις πιο θερμές ευχές τους στον «Greek Freak»!

Δείτε το βίντεο που τού ετοίμασαν οι Μπακς

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